Адвокат Сергей Колосовский прокомментировал статистику свердловского МВД по раскрытию 99 % убийств и 100 % изнасилований

«Сейчас жизнь изменилась сильно, плюс определенные игры со статистикой, и теоретически такие показатели могут быть. Очень много убийств сейчас происходят на бытовой почве, а «бытовуха» легко раскрывается – она очевидная. Сложных, заказных убийств стало меньше. Плюс непонятно, как считали, и какова цифра раскрытых убийств в прошлом году?», - рассказал Сергей Колосовский.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сегодня свердловский главк полиции опубличил статистику раскрытия некоторых преступлений. Так, по официальным заявлениям пресс-службы областной полиции, в первом полугодии 2022 года раскрыли аж 100 % изнасилований и 99 % убийств.Адвокат Сергей Колосовский рассказал «Вечерним ведомостям», что такие показатели действительно могут быть, однако без игр со статистикой могло и не обойтись. Колосовский рассказал, что, на его памяти, такой успех был только однажды, в последний год его работы в уголовном розыске – когда он сам за восемь месяцев в 2001 году раскрыл почти все убийства (тогда он служил в Чкаловском отделе милиции в Екатеринбурге).По поводу изнасилований – Колосовский подчеркнул, что, как правило, изнасилования регистрируются очевидные, то есть те, где есть фигурант. Соответственно, такие преступления несложно раскрыть.