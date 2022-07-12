Адвокат Сергей Колосовский прокомментировал статистику свердловского МВД по раскрытию 99 % убийств и 100 % изнасилований
Криминал
Сегодня свердловский главк полиции опубличил статистику раскрытия некоторых преступлений. Так, по официальным заявлениям пресс-службы областной полиции, в первом полугодии 2022 года раскрыли аж 100 % изнасилований и 99 % убийств.
Адвокат Сергей Колосовский рассказал «Вечерним ведомостям», что такие показатели действительно могут быть, однако без игр со статистикой могло и не обойтись. Колосовский рассказал, что, на его памяти, такой успех был только однажды, в последний год его работы в уголовном розыске – когда он сам за восемь месяцев в 2001 году раскрыл почти все убийства (тогда он служил в Чкаловском отделе милиции в Екатеринбурге).
По поводу изнасилований – Колосовский подчеркнул, что, как правило, изнасилования регистрируются очевидные, то есть те, где есть фигурант. Соответственно, такие преступления несложно раскрыть.
Адвокат Сергей Колосовский рассказал «Вечерним ведомостям», что такие показатели действительно могут быть, однако без игр со статистикой могло и не обойтись. Колосовский рассказал, что, на его памяти, такой успех был только однажды, в последний год его работы в уголовном розыске – когда он сам за восемь месяцев в 2001 году раскрыл почти все убийства (тогда он служил в Чкаловском отделе милиции в Екатеринбурге).
«Сейчас жизнь изменилась сильно, плюс определенные игры со статистикой, и теоретически такие показатели могут быть. Очень много убийств сейчас происходят на бытовой почве, а «бытовуха» легко раскрывается – она очевидная. Сложных, заказных убийств стало меньше. Плюс непонятно, как считали, и какова цифра раскрытых убийств в прошлом году?», - рассказал Сергей Колосовский.
По поводу изнасилований – Колосовский подчеркнул, что, как правило, изнасилования регистрируются очевидные, то есть те, где есть фигурант. Соответственно, такие преступления несложно раскрыть.
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