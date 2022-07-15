Екатеринбуржцу вынесли приговор за хищение восьми квартир

17.28 Четверг, 21 июля 2022
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю за хищение восьми квартир. Общий ущерб составил более 16 миллионов рублей.

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, с 2016 по 2018 год осужденный незаконно приобрел право собственности на восемь квартир, относящихся к выморочному имуществу. Владельцы квартир скончались, не оставив наследников, а право собственности на жилье перешло Екатеринбургу и Верхней Пышме.

Используя подконтрольных лиц, осужденный совершил ряд сделок купли-продажи, после чего продал жилье добросовестным покупателям.

Например, в мае 2016 года злоумышленник приискал подложный паспорт на имя женщины, умершей в 2009 году, и документы о праве собственности на принадлежащую ей квартиру. Далее сообщница осужденного обратилась многофункциональный центр предоставления муниципальных услуг. Представляясь умершей собственницей, она предоставила сотруднику документы о дарении квартиры лицу, подконтрольному обвиняемому для государственной регистрации перехода права собственности.

Всего осужденный незаконно приобрел право собственности на восемь квартир. Кировский районный суд Екатеринбурга назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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