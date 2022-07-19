В Березовском задержали рецидивиста, напавшего на человека с ножом
Криминал
Фото: Вечерние ведомости
В Березовском задержали рецидивиста, подозреваемого в нанесении ножевого ранения молодому человеку. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в управлении Росгвардии по Свердловской области.
Наряду Росгвардии утром 19 июля поступила ориентировка о розыске и задержании ранее судимого мужчины 1988 года рождения. По предварительным данным, в квартире дома на улице Восточной в Березовском он нанес молодому человеку ножевое ранение в живот и скрылся.
Сотрудники Росгвардии обнаружили пешехода, схожего по приметам с разыскиваемым, напротив дома на улице Золоторудной. При опросе он подтвердил свою причастность к произошедшему. Между ним и потерпевшим произошла ссора, в результате которого он ударил молодого человека ножом.
Задержанного доставили в полицию для дачи показаний. Потерпевший сейчас проходит лечение в больнице. Возбуждено уголовное дело.
Добавим, что подозреваемый ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за присвоение чужого имущества, кражи и незаконный оборот наркотиков.
Наряду Росгвардии утром 19 июля поступила ориентировка о розыске и задержании ранее судимого мужчины 1988 года рождения. По предварительным данным, в квартире дома на улице Восточной в Березовском он нанес молодому человеку ножевое ранение в живот и скрылся.
Сотрудники Росгвардии обнаружили пешехода, схожего по приметам с разыскиваемым, напротив дома на улице Золоторудной. При опросе он подтвердил свою причастность к произошедшему. Между ним и потерпевшим произошла ссора, в результате которого он ударил молодого человека ножом.
Задержанного доставили в полицию для дачи показаний. Потерпевший сейчас проходит лечение в больнице. Возбуждено уголовное дело.
Добавим, что подозреваемый ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за присвоение чужого имущества, кражи и незаконный оборот наркотиков.
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