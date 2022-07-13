В Свердловской области мужчину осудят за нанесение смертельных травм знакомому

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижней Туре перед судом предстанет мужчина, который обвиняется в нанесении смертельных травм своему знакомому. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По версии следствия, поздно вечером 27 апреля знакомые более 10 лет обвиняемый и потерпевший распивали спиртное в кругу общих друзей. Между ними произошел конфликт из-за продажи щенков, принадлежащих потерпевшему. В ходе ссоры обвиняемый нанес знакомому удары руками и ногами в область головы, а потом ушел с места происшествия.Потерпевшего доставили в больницу Нижнего Тагила с закрытой черепно-мозговой травмой. Он скончался спустя шесть дней.Уголовное дело направлено в Нижнетуринский городской суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.