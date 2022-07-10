Молодой житель Каменска-Уральского попадёт под суд за кражу мороженого

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жара, воцарившаяся в Свердловской области, толкнула на необдуманный поступок 20-летнгео жителя Каменска-Уральского. Видимо, перегревшись на солнце днём, он ночью залез в киоск с мороженным, расположенный на Привокзальной улице.Оказавшись внутри вожделенной сокровищницы, взломщик обчистил два холодильных ларя. Из них он унёс освежающих сладостей разных сортов почти на 3000 рублей (не так уж и много, учитывая, каких бешенных денег стоят некоторые марки мороженого). Часть из похищенного он употребил немедленно, часть отложил на потом и поглощал постепенно, пока на него не вышли сотрудники полиции.Похититель мороженого оказался безработным и ранее неоднократно судимым жителем Каменска-Уральского. Вчера, 18-го июля, против него возбудили уголовное дело за кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. Ответить сладкоежке придётся не только за украденное мороженое, но и за поврежденный при проникновении киоск.Интересно вспомнить, что 11 лет назад в Каменске-Уральском уже совершалось похожее преступление. Летом 2011-го года трое подгоняемых жарой подростков вскрыли киоск на улице Суворова. Тогда их обычей стали три коробки мороженого, по коробке на каждого.