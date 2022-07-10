Молодой житель Каменска-Уральского попадёт под суд за кражу мороженого
Криминал
Фото: Владислав Постников
Жара, воцарившаяся в Свердловской области, толкнула на необдуманный поступок 20-летнгео жителя Каменска-Уральского. Видимо, перегревшись на солнце днём, он ночью залез в киоск с мороженным, расположенный на Привокзальной улице.
Оказавшись внутри вожделенной сокровищницы, взломщик обчистил два холодильных ларя. Из них он унёс освежающих сладостей разных сортов почти на 3000 рублей (не так уж и много, учитывая, каких бешенных денег стоят некоторые марки мороженого). Часть из похищенного он употребил немедленно, часть отложил на потом и поглощал постепенно, пока на него не вышли сотрудники полиции.
Похититель мороженого оказался безработным и ранее неоднократно судимым жителем Каменска-Уральского. Вчера, 18-го июля, против него возбудили уголовное дело за кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. Ответить сладкоежке придётся не только за украденное мороженое, но и за поврежденный при проникновении киоск.
Интересно вспомнить, что 11 лет назад в Каменске-Уральском уже совершалось похожее преступление. Летом 2011-го года трое подгоняемых жарой подростков вскрыли киоск на улице Суворова. Тогда их обычей стали три коробки мороженого, по коробке на каждого.
Оказавшись внутри вожделенной сокровищницы, взломщик обчистил два холодильных ларя. Из них он унёс освежающих сладостей разных сортов почти на 3000 рублей (не так уж и много, учитывая, каких бешенных денег стоят некоторые марки мороженого). Часть из похищенного он употребил немедленно, часть отложил на потом и поглощал постепенно, пока на него не вышли сотрудники полиции.
Похититель мороженого оказался безработным и ранее неоднократно судимым жителем Каменска-Уральского. Вчера, 18-го июля, против него возбудили уголовное дело за кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. Ответить сладкоежке придётся не только за украденное мороженое, но и за поврежденный при проникновении киоск.
Интересно вспомнить, что 11 лет назад в Каменске-Уральском уже совершалось похожее преступление. Летом 2011-го года трое подгоняемых жарой подростков вскрыли киоск на улице Суворова. Тогда их обычей стали три коробки мороженого, по коробке на каждого.
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