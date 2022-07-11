Молодого вора и мошенника из Берёзовского накажут обязательными работами
Криминал
Фото: Юлия Медведева
Сразу по трём статьям Уголовного кодекса РФ судили в Берёзовске 20-летнего Данилу Шехерева. Его обвиняли в краже денег и документов, а также в мошенничестве, которое он совершил при помощи чужого паспорта.
Первое преступление молодой работник магазинного склада совершил в январе текущего года. Во время поездки в микроавтобусе Шехерев отвлекал водителя разговорами и, воспользовавшись тем, что в салоне больше никого не было, стянул у того сумку. В сумке помимо денег находились документы водителя — паспорт, пенсионное свидетельство и водительское удостоверение.
Что характерно, обнаружив пропажу денег и документов, водитель автобуса обратился не в полицию, а к самому воришке, написав в соцсетях, что готов выплатить вознаграждение за возвращение украденного. Сообщение до преступника дошло. Он вышел на связь с водителем и договорился о встрече.
Как пишет берёзовская газета «Золотая горка», встреча и обмен состоялись. Водитель выплатил преступнику 1 тысячу рублей, чтобы выкупить украденное им. Но позже в полицию всё равно пришлось обратиться. Как выяснилось, Шехерев использовал краденный паспорт, чтобы оформить микрозаймы на сумму в 10 тысяч рублей. Разумеется, требования вернуть деньги с процентами начали поступать водителю автобуса.
Так, молодой преступник, которого подвела жадность и самоуверенность, оказался на скамье подсудимых. Впрочем, приговор его ждал не самый суровый. Берёзовский городской суд назначил Даниле Шехереву наказание в виде обязательных работ сроком 260 часов. То есть, в свободное от основной работы время он должен будет потрудиться на общество.
Первое преступление молодой работник магазинного склада совершил в январе текущего года. Во время поездки в микроавтобусе Шехерев отвлекал водителя разговорами и, воспользовавшись тем, что в салоне больше никого не было, стянул у того сумку. В сумке помимо денег находились документы водителя — паспорт, пенсионное свидетельство и водительское удостоверение.
Что характерно, обнаружив пропажу денег и документов, водитель автобуса обратился не в полицию, а к самому воришке, написав в соцсетях, что готов выплатить вознаграждение за возвращение украденного. Сообщение до преступника дошло. Он вышел на связь с водителем и договорился о встрече.
Как пишет берёзовская газета «Золотая горка», встреча и обмен состоялись. Водитель выплатил преступнику 1 тысячу рублей, чтобы выкупить украденное им. Но позже в полицию всё равно пришлось обратиться. Как выяснилось, Шехерев использовал краденный паспорт, чтобы оформить микрозаймы на сумму в 10 тысяч рублей. Разумеется, требования вернуть деньги с процентами начали поступать водителю автобуса.
Так, молодой преступник, которого подвела жадность и самоуверенность, оказался на скамье подсудимых. Впрочем, приговор его ждал не самый суровый. Берёзовский городской суд назначил Даниле Шехереву наказание в виде обязательных работ сроком 260 часов. То есть, в свободное от основной работы время он должен будет потрудиться на общество.
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