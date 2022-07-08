Свердловчанина осудили за нанесение смертельных травм мужчине

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области вынесли приговор местному жителю, который нанес смертельные травмы знакомому своей матери. Преступление произошло в поселке Сосьва в ночь на 10 сентября 2021 года.Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, подсудимый распивал спиртное со знакомым своей матери – мужчиной 1973 года рождения. Во время застолья в квартиру пришла бывшая сожительница подсудимого. Они тут же начали ссориться. За девушку заступился участвовавший в застолье мужчина. Однако подсудимому это не понравилось, он стал вести себя агрессивно и от словесного конфликта перешел к жестокому избиению заступника.Злоумышленник нанес потерпевшему множественные удары руками. Впоследствии от полученных травм мужчина скончался.Суд назначил жителю Сосьвы наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что гражданин ранее уже был судим по статьям 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), 158 УК РФ (кража) и 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).