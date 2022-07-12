В Каменском районе возбудили уголовное дело за незаконное расходование 49 млн рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Каменском районе возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоснабжение Каменского городского округа» собирало денег с потребителей коммунальных услуг. При этом задолженность предприятия перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов только увеличивалась.В ходе проверки прокуратура установила, что руководство МУП неправомерно тратило полученные деньги в личных целях, а также необоснованно перечисляло средства иным юридическим и физическим лицам. Общая сумма незаконного расходования средств МУП составила более 49 миллионов рублей.Прокуратура Каменского района направила в следственные органы материалы проверки для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам рассмотрения материалов органами следствия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы).