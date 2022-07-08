В Верхней Пышме осудили мужчину за угон попавшего в ДТП автомобиля BMW

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме осудили мужчину, который похитил BMW, попавший в ДТП. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.Водитель BMW 25 февраля на съезде №5 автодороги «обход г. Верхняя Пышма» со стороны Балтыма в сторону Екатеринбурга не справился с управлением и съехал в кювет. Самостоятельно он не смог выехать обратно на дорогу, поэтому оставил автомобиль и пошел за помощью.Мимо в это время проезжал обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на ранее угнанном Peugeot Partner. Увидев съехавший в кювет BMW, он решил его похитить для последующей реализации на запчасти или сдачи на металлолом. Мужчина заказал услугу эвакуатора в соцсетях, не сообщив водителю манипулятора о принадлежности автомобиля.Эвакуатор доставил автомобиль BMW во двор дома по улице Победы в Верхней Пышме. Водитель манипулятора попросил обвиняемого оплатить услугу, после чего он выгрузит машину. Между ними произошел конфликт, так как угонщик не был согласен с суммой оплаты.Во время ссоры во двор подъехали полицейские, которые искали угнанный Peugeot Partner. Они обратили внимание на стоящий эвакуатор, где находился BMW, споривших между собой мужчин и припаркованную машину Peugeot.Сотрудники полиции задержали обвиняемого и доставили его в правоохранительные органы. Автомобиль BMW передали на ответственное хранение его владельцу.Верхнепышминский городской суд по совокупности преступлений назначил угонщику наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на три года.