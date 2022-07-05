Жителя Екатеринбурга осудят за нанесение смертельных травм пятилетней девочке

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге осудят 28-летнего неработающего мужчину, который обвиняется в нанесении смертельных травм пятилетней дочери своей супруги. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СУ СКР по Свердловской области.По данным следствия, в январе этого года обвиняемый в доме на улице Московской в Екатеринбурге жестоко избил пятилетнюю дочь своей супруги. Он причинил девочке множественный удары руками и ремнем с металлической пряжкой. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу добавили, что обвиняемый объяснил свою жестокость следующим образом. Семья жила только на средства, который приносила домой его жена. Сам он не работал, и все домашние хлопоты легли на его плечи.От «избытка забот по хозяйству» мужчина стал срываться на девочке. Якобы та его не слушалась, приходила домой в грязной одежде, по-детски обманывала его и не давала спокойно играть в компьютер. Все накопившееся недовольство на девочку переросло в очередной приступ агрессии, который привел к трагическому финалу.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.