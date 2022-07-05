Жителя Екатеринбурга осудят за нанесение смертельных травм пятилетней девочке
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге осудят 28-летнего неработающего мужчину, который обвиняется в нанесении смертельных травм пятилетней дочери своей супруги. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
По данным следствия, в январе этого года обвиняемый в доме на улице Московской в Екатеринбурге жестоко избил пятилетнюю дочь своей супруги. Он причинил девочке множественный удары руками и ремнем с металлической пряжкой. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.
В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу добавили, что обвиняемый объяснил свою жестокость следующим образом. Семья жила только на средства, который приносила домой его жена. Сам он не работал, и все домашние хлопоты легли на его плечи.
От «избытка забот по хозяйству» мужчина стал срываться на девочке. Якобы та его не слушалась, приходила домой в грязной одежде, по-детски обманывала его и не давала спокойно играть в компьютер. Все накопившееся недовольство на девочку переросло в очередной приступ агрессии, который привел к трагическому финалу.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
По данным следствия, в январе этого года обвиняемый в доме на улице Московской в Екатеринбурге жестоко избил пятилетнюю дочь своей супруги. Он причинил девочке множественный удары руками и ремнем с металлической пряжкой. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.
В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу добавили, что обвиняемый объяснил свою жестокость следующим образом. Семья жила только на средства, который приносила домой его жена. Сам он не работал, и все домашние хлопоты легли на его плечи.
От «избытка забот по хозяйству» мужчина стал срываться на девочке. Якобы та его не слушалась, приходила домой в грязной одежде, по-детски обманывала его и не давала спокойно играть в компьютер. Все накопившееся недовольство на девочку переросло в очередной приступ агрессии, который привел к трагическому финалу.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловчанку осудят за истязание своей дочери
05 июля 2022
05 июля 2022