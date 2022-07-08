Жительницу Нижнего Тагила осудили за убийство сожителя-инвалида

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле вынесли приговор местной жительнице. Она признана виновной в убийстве своего сожителя-инвалида по зрению.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 12 июля прошлого года женщина вступила с сожителем в спровоцированный ею конфликт. В ходе ссоры она взяла нож и нанесла им удар в область груди мужчины. От полученной травмы тот скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.В ходе судебного рассмотрения уголовного дела установлено, то осужденная с сожителем находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. А потерпевший из-за инвалидности по зрению не мог оказывать сопротивление во время нападения на него.Дзержинский районный суд Нижнего Тагила назначил женщине наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии.