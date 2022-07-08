Убийце женщины в Свердловской области вынесли приговор

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жителя Нижнего Тагила признали виновным в изнасиловании и убийстве женщины. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СУ СКР по Свердловской области.Напомним, что 6 июня прошлого года мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-21102 увидел на улице Малышева в Екатеринбурге незнакомую ему женщину и остановился. Та попросила отвезти ее до Верхней Пышмы.Злоумышленник проехал с женщиной некоторое расстояние, а затем остановил автомобиль на обочине дороги. Угрожая ножом, он изнасиловал женщину, а затем убил ее и забрал ее куртку, туфли, сумку, банковскую карту, сотовый телефон, золотые цепочку, кольцо и браслет. Тело жертвы насильник оттащил в кусты недалеко от места преступления.Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что заявление о розыске женщины поступило в органы внутренних де от ее матери 7 июня 2021 года. Пропавшая ушла из дома в 02:40 и с тех пор не выходила на связь.Сыщики проанализировали съемки с камер видеонаблюдения возможных мест нахождения женщины, опросили круг знакомых и провели комплекс поисковых мероприятий. По подозрению в убийстве был задержан таксист, ранее неоднократно судимый житель Нижнего Тагила, который подвозил женщину в то роковое утро. Изначально он рассказал полицейским, что высадил пассажирку у кафе на трассе. Органы внутренних дел проверили его показания на детекторе лжи и стало понятно, что таксист пытается ввести правоохранителей в заблуждение. Под прессом улик он все же сознался в преступлении и показал место, где спрятал тело жертвы.Свердловский областной суд назначил злоумышленнику наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на два года.