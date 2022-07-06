В Реже возбудили уголовное дело из-за незаконной рубки леса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Реже возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки леса. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Факт незаконной рубки леса выявили в районе коллективных садов «Дары Урала» в ходе выездной проверки. Общий ущерб составил более 200 тысяч рублей.Прокуратура направила материалы проверки в органы внутренних дел для дачи уголовно-правовой оценки указанным действиям. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ.