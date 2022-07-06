Мигранта в Екатеринбурге осудили за убийство девушки в общежитии
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор уроженцу государства ближнего зарубежья. Он признан виновным в убийстве девушки в общежитии.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что в начале октября прошлого года осужденный находился вместе со своей сожительницей в общежитии на улице Братской. Между ними произошла ссора из-за ревности со стороны женщины. Она высказала оскорбления в адрес молодого человека, а тот покинул общежитие.
Злоумышленник пришел в магазин торговой сети, где работал. У него был доступ в складское помещение, в котором хранилась посуда. На складе он вооружился ножом, вернулся в общежитие и нанес сожительнице ножевые ранения в область шеи и спины.
Девушка скончалась от полученных ран на месте происшествия. Осужденный забрал телефон жертвы, ключи от комнаты и покинул место преступления.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что в начале октября прошлого года осужденный находился вместе со своей сожительницей в общежитии на улице Братской. Между ними произошла ссора из-за ревности со стороны женщины. Она высказала оскорбления в адрес молодого человека, а тот покинул общежитие.
Злоумышленник пришел в магазин торговой сети, где работал. У него был доступ в складское помещение, в котором хранилась посуда. На складе он вооружился ножом, вернулся в общежитие и нанес сожительнице ножевые ранения в область шеи и спины.
Девушка скончалась от полученных ран на месте происшествия. Осужденный забрал телефон жертвы, ключи от комнаты и покинул место преступления.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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