В Екатеринбурге начался суд над пособником террористов из Кургана

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Центральный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела под номером № 2-81/2022. Подсудимый по этому делу подозревается в пособничестве террористической организации.Для рассмотрения дела военным судом Никиту Мясникова доставили в Екатеринбург из родного Кургана. По утверждению силовиков, он перевёл через банкомат деньги на счёт, принадлежащий организации «Хайат Тахрир аш-Шам», запрещённой в Российской Федерации. Понимая противозаконность этого перевода, к банкомату Мясников, по данным следствия, отправился хорошо замаскированным: он надел долгополое пальто и шапку, а лицо постарался прикрыть шарфом. При задержании по месту проживания у подозреваемого изъяли, в числе прочего, упомянутое пальто. Другой уликой против подсудимого на суде послужит религиозная литература, закаченная на изъятый ноутбук.Рассматривает дело Мясникова судья Денис Торкунов. Адвокатом выступает Сергей Шабалин. Всего Мясникову инкриминируются деяния по 3 статьям Уголовного кодекса РФ — по статье 280 в части 2 («Публичные призывы, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей»); по статье 205.2 в части 2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет») и по статье 205.1 в части 1.1 («Содействие террористической деятельности»). Каждая из этих статей позволяет «упечь» подсудимого на долгие сроки в места лишения свободы.Группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» была организована в январе 2017-го года в сирийском городе Идлиб. В неё вошли радикалы, исповедующие ислам салафитского толка. Насчитывает до 15 тысяч членов и считается одним из ответвлений «Аль-Каиды» (тоже запрещённой в РФ). В 2020-м году Верховный суд России признал организацию «Хайят Тахрир аш-Шам» террористической и запретил ее деятельность на территории России.