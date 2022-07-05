Возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса в Сысерти
Криминал
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области по факту незаконной рубки леса в Сысертском лесничестве возбудили уголовное дело. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Заместитель Сысертского межрайонного прокурора совместно с исполняющим обязанности директора ГКУ СО «Сысертское лесничество» в ходе проверки обнаружили свежие срубы на пнях и поваленные деревья.
Причиненный лесному фонду ущерб превысил 700 тысяч рублей. Установлено, что лесной участок не предоставлялся в пользование юридическим, физическим и иным лицам.
По результатам проверки прокуратура направила материалы в органы внутренних дел для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ.
Заместитель Сысертского межрайонного прокурора совместно с исполняющим обязанности директора ГКУ СО «Сысертское лесничество» в ходе проверки обнаружили свежие срубы на пнях и поваленные деревья.
– Из справки-расчета размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства, акта о лесонарушении, перечетной ведомости деревьев от 20 июня, следует, что на указанной территории осуществлена вырубка деревьев породы «сосна» в количестве 25,85 куб.м., древесины породы «береза» в количестве 42,75 куб.м, – рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Причиненный лесному фонду ущерб превысил 700 тысяч рублей. Установлено, что лесной участок не предоставлялся в пользование юридическим, физическим и иным лицам.
По результатам проверки прокуратура направила материалы в органы внутренних дел для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ.
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