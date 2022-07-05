Двух свердловчан осудили за незаконный оборот драгоценных металлов стоимостью 16 млн рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Березовском вынесли приговор двум мужчинам по уголовному делу о незаконном обороте драгоценных металлов стоимостью 16 миллионов рублей.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в феврале 2021 года екатеринбуржец договорился продать жителю Артемовского драгоценные металлы – золото и серебро. Оба осужденных не были субъектами предпринимательской деятельности, имеющими лицензию на совершение подобных сделок. В связи с этим данная сделка противоречила требованиям федерального законодательства.Осужденные 26-февраля прошлого года встретились в Березовском на парковке магазина. Действия осужденных пресекли сотрудники УФСБ России по Свердловской области. Правоохранители изъяли драгоценные металлы – не менее 50 кг кустарно аффинированного серебра и не менее 2,9 кг кустарно аффинированного золота, а также причитающиеся за них деньги в размере 16 миллионов рублей.Березовский городской суд назначил 56-летнему жителю Артемовского наказание в виде восьми месяцев принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства, а 59-летнему жителю Екатеринбурга – в виде 10 месяцев принудительных работ также с удержанием 5% заработка в доход государства. Изъятые драгоценные металлы и деньги суд постановил обратить в доход государства.