Находившегося в федеральном розыске мужчину задержали в Нижнем Тагиле

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле задержали жителя Пермского края, находившегося в федеральном розыске. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.Вечером 5 июля группе задержания поступила информация от дежурного пункта централизованной охраны, что в торговом центре на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали и доставили в ближайший отдел полиции 40-летнего мужчину. Он подозревается в хищении товара.Правоохранители установили, что с мая 2022 года задержанный находится в федеральном розыске, объявленном УМВД России по Перми, где он проходил в качестве фигуранта по уголовному делу по факту кражи. От исполнения возложенной меры пресечения он решил уклониться. Сейчас решается вопрос о передаче задержанного инициаторам розыска.