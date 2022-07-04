Двух свердловчан осудят за незаконную рубку леса
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемых в незаконной рубке леса. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
По версии следствия, с сентября по октябрь прошлого года двое мужчин незаконно вырубили лесные насаждения на территории Алапаевского лесничества. Причиненный ущерб лесному фонду составил более двух миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в Алапаевский городской суд.
По версии следствия, с сентября по октябрь прошлого года двое мужчин незаконно вырубили лесные насаждения на территории Алапаевского лесничества. Причиненный ущерб лесному фонду составил более двух миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в Алапаевский городской суд.
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