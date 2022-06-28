Свердловчанку осудят за истязание своей дочери

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Кушве перед судом предстанет местная жительница. Она обвиняется в истязании своей дочери и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской областиПо версии следствия, с июля 2020 года по декабрь 2021 обвиняемая причинила своей дочери 2021 года рождения физические и психические страдания. Помимо побоев, в осенне-зимний период она выставляла дочь в домашней легкой одежде в неотапливаемый сарай и баню, где девочка находилась от 30 минут до трех часов. В свое отсутствие, мать привязывала ребенка к кровати на весь день.Преступление было выявлено в ходе работы межведомственной рабочей группы по взаимодействию в сфере защиты прав и интересов детей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.Обвиняемая признала вину в совершении преступлений в полном объеме. Уголовное дело направлено в Кушвинский городской суд.