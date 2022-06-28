Свердловчанку осудят за истязание своей дочери

12.25 Вторник, 5 июля 2022
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Кушве перед судом предстанет местная жительница. Она обвиняется в истязании своей дочери и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области

По версии следствия, с июля 2020 года по декабрь 2021 обвиняемая причинила своей дочери 2021 года рождения физические и психические страдания. Помимо побоев, в осенне-зимний период она выставляла дочь в домашней легкой одежде в неотапливаемый сарай и баню, где девочка находилась от 30 минут до трех часов. В свое отсутствие, мать привязывала ребенка к кровати на весь день.

Преступление было выявлено в ходе работы межведомственной рабочей группы по взаимодействию в сфере защиты прав и интересов детей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Обвиняемая признала вину в совершении преступлений в полном объеме. Уголовное дело направлено в Кушвинский городской суд.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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