В Екатеринбурге осудят шесть граждан ближнего зарубежья за кражи из магазинов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанут шесть граждан ближнего зарубежья. Они обвиняются в серии краж из магазинов крупных торговых сетей.По версии следствия, 26-летний мужчина вовлек в состав организованной группы пять своих знакомых обещаниями легкой наживы. Обвиняемые совершали кражи из магазинов одежды, косметики и продуктов.В целях конспирации организатор купил и передал сообщникам магниты для снятия антикражных клипс с похищенной одежды и пакеты, внутренние стенки которых оборудованы для беспрепятственного прохождения через рамки предотвращения краж. В эти пакеты грабители складывали похищенный товар перед выходом из магазинов.Отмечается, что двое обвиняемых были охранниками в магазинах, где совершали кражи. Объектами краж становили дорогостоящий алкоголь, бытовая химия и одежда.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, всего с мая по ноябрь прошлого года злоумышленники совершили 55 краж. Общий ущерб составил 324 тысячи рублей. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.