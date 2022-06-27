Полиция задержала порядка 50 человек после проверки екатеринбургского бара
Криминал
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали порядка 50 человек после проверки местного бара «Чё почём» на проспекте Ленина. В отделении по связям со СМИ УВМД по Екатеринбургу, утверждают, что на заведение неоднократно поступили жалобы жильцов ближайших домов.
Сообщается, что в результате рейда было составлено 14 административных протоколов за мелкое хулиганство. Одного человека привлекли за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ещё пятеро задержаны в административном порядке.
«Кроме того, сотрудниками полиции был выявлен и задержан молодой человек, разыскиваемый за совершение кражи», – отметили в пресс-группе.
В полиции также рассказали, что правоохранители проверяли ночное заведение на наличие в нём несовершеннолетних. Однако в ходе рейда подростков в баре выявлено не было.
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
Сообщается, что в результате рейда было составлено 14 административных протоколов за мелкое хулиганство. Одного человека привлекли за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ещё пятеро задержаны в административном порядке.
«Кроме того, сотрудниками полиции был выявлен и задержан молодой человек, разыскиваемый за совершение кражи», – отметили в пресс-группе.
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
В полиции также рассказали, что правоохранители проверяли ночное заведение на наличие в нём несовершеннолетних. Однако в ходе рейда подростков в баре выявлено не было.
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