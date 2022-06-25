В Екатеринбурге задержали объявленного в федеральный розыск гражданина

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в хищении кошелька у воспитательницы детского сада. В ходе проверке по учётам выяснилось, что задержанный был объявлен в федеральный розыск за уклонение от отбывания ограничения свободы.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области, накануне в вечерние время, когда родители забирали своих детей из дошкольного учреждения, злоумышленник незаконного проник на территорию садика и совершил хищение. Воспитательница заметила пропажу и вызывала наряд Росгвардии. Силовики прибыли по указанному адресу и задержали мужчину. Записи с камер видеонаблюдения подтвердили его причастность к содеянному.«Фигурант помещен под стражу. В ближайшее время он будет передан коллегам из курганской полиции, а затем будет вновь этапирован для проведения следственных действий в наш регион. Ему придется отвечать за преступления, совершенные как на территории Кургана, так и Екатеринбурга», – сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.