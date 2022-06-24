За вывихнутый полицейскому палец житель Карпинска на 2 года отправится в колонию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В городе Карпинск Свердловской области завершился суд над местным жителем, который обвинялся в нападении на полицейского. Мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима, — информирует издание «Вечерний Карпинск».Согласно материалам судебного дела, карпинец Михаил Хохлов 2-го марта текущего года был доставлен в отдел полиции, поскольку находился пьяным в общественном месте. Суровая атмосфера отделения полиции на задержанного не оказала успокоительного эффекта. На просьбу сдать личные вещи Хохлов отказался, а при попытке дежурного запереть его в «обезьянник» начал сопротивляться. В результате короткой возни сотрудник полиции получил несмертельное, но малоприятное ранение — вывих пальца на руке.Действия пьяного Хохлова суд расценил как тяжкое преступление — применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. А данная статья Уголовного кодекса РФ мягких наказаний не предусматривает. И два года колонии по ней — далеко не самая суровая мера.