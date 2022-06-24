Свердловчанин 15 лет незаконно хранил дома ружье, патроны и порох
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жителя Горноуральского городского округа осудят за незаконное хранение огнестрельного оружия, патронов и взрывчатых веществ. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
По версии следствия, с конца февраля 2007 года по май 2022 года свердловчанин, не имея разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия, с целью самообороны хранил дома охотничье гладкоствольное ружье, патроны и 978,8 грамма дымного пороха. Недавно в полицию поступил звонок неизвестного, который сообщил о данном факте.
Прибывшие на место полицейские при осмотре дома обнаружили незаконно хранящийся арсенал оружия и боеприпасов.
В ходе предварительного следствия мужчина признал вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Пригородный районный суд.
По версии следствия, с конца февраля 2007 года по май 2022 года свердловчанин, не имея разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия, с целью самообороны хранил дома охотничье гладкоствольное ружье, патроны и 978,8 грамма дымного пороха. Недавно в полицию поступил звонок неизвестного, который сообщил о данном факте.
Прибывшие на место полицейские при осмотре дома обнаружили незаконно хранящийся арсенал оружия и боеприпасов.
В ходе предварительного следствия мужчина признал вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Пригородный районный суд.
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