Похитители колёс и бензина предстанут перед Берёзовским судом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Суд города Берёзовский готовится к проведению процесса по делу преступной группы, которая промышляла тем, что «разувала» чужие автомашины. Не брезговала банда слить бензин из припаркованной автофуры или отвинтить какую-нибудь дорогостоящую деталь.Всего в деле фигурируют пятеро подозреваемых. Двое березовчан пойдут под суд как организаторы преступной группы, трое других – как её участники. Всех пятерых будут судить по статься 158-й Уголовного кодекса Российской федерации, по той её части, в которой речь идёт об организованной краже с незаконным проникновением, с причинением значительного ущерба, — сообщает берёзовская газета «Золотая горка».Свою преступную деятельность банда автоворов начала в 2019-м году. В основном преступники сливали дизельное топливо из большегрузных автомобилей, припаркованных на неохраняемых стоянках. «Набегам» банды подвергались и неохраняемые гаражи, из которых преступники похищали хранящееся там имущество. Перед этим они проверяли, не установлены ли в данном районе камеры видеонаблюдения. Но такие меры предосторожности им не помогли.Всего в следственных материалах, переданных в Берёзовский городской суд, говорится о 9 эпизодах. Во всех случаях кражи осуществлялись в Екатеринбурге и городах Свердловской области.