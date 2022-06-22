Экс-участкового осудят в Екатеринбурге за получение взятки
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Бывший участковый предстанет перед судом в Екатеринбурге за получение взятки за непривлечение граждан к административной ответственности. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, обвиняемый являлся старшим участковым уполномоченным полиции ОП №10 с ноября 2017 года. В декабре прошлого года в гаражах вблизи дома №7 по улице Минометчиков иностранные граждане занимались незаконной предпринимательнской деятельностью по ремонту автомобилей. Обвиняемый отправил в гаражи своего знакомого для установления лиц, осуществляющих ремонт и для получения от них денег за несоставление протокола об административном правонарушении.
Знакомый участкового обошел все указанные гаражи и получил с каждого мужчины, осуществляющих ремонт, по 1500 рублей за бездействие обвиняемого. Затем он перевел их по указанию участкового на банковский счет его супруги.
Сейчас обвиняемый уже освобожден от занимаемой должности. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 4 судебного района, в котором создан Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.
По версии следствия, обвиняемый являлся старшим участковым уполномоченным полиции ОП №10 с ноября 2017 года. В декабре прошлого года в гаражах вблизи дома №7 по улице Минометчиков иностранные граждане занимались незаконной предпринимательнской деятельностью по ремонту автомобилей. Обвиняемый отправил в гаражи своего знакомого для установления лиц, осуществляющих ремонт и для получения от них денег за несоставление протокола об административном правонарушении.
Знакомый участкового обошел все указанные гаражи и получил с каждого мужчины, осуществляющих ремонт, по 1500 рублей за бездействие обвиняемого. Затем он перевел их по указанию участкового на банковский счет его супруги.
Сейчас обвиняемый уже освобожден от занимаемой должности. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 4 судебного района, в котором создан Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.
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