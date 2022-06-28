В Екатеринбурге за махинации с SIM-картами осудили сотрудника оператора сотовой связи

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге осудили сотрудника оператора сотовой связи за махинации с SIM-картами. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность 25-летнего работника офиса продаж одного из крупных сотовых операторов. Он за денежное вознаграждение подменял в базах данных идентификационные номера SIM-карт клиентов. Так, потенциальные злоумышленники могли получать несанкционированный доступ, например, к аккаунтам клиентов в банках или социальных сетях.В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 274.1 УК РФ (Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ с использованием своего служебного положения).Ленинский районный суд Екатеринбурга признал работника офиса продаж сотового оператора виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью в отрасли связи в течении одного года.