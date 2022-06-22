Сборщики металла украли в Екатеринбурге двигатель от лифта

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Екатеринбург продолжает страдать от активировавшихся в последнее время сборщиков металлолома. То, что те тащат сдавать на пункты приёма, не всегда оказывается «ломом». В некоторых дворах исчезают крышки канализационных люков (совсем, как в 90-ые!), в других — секции металлических заборов. В третьих «металлоискатели» умудряются вырывать из стен решётки, защищающие окна от грабителей.А в доме №36 на улице Черепанова в микрорайоне Заречный украли старый двигатель от лифта! Его после демонтажа, который проводился перед заменой оборудования, планировали сдать в металлолом сами жильцы высотки. Вырученные деньги собирались потратить на общедомовые нужды. Не успели. Тяжеленный двигатель похитители ухитрились спустить с 16-го этажа, да так, что этого никто не заметил.Злоумышленники хорошо подготовились к этому «преступлению века». Чтобы их личности было труднее установить, они прикрыли камеры наблюдения, а к подъезду подогнали машину, на которой и увезли свою добычу (думается, до ближайшего приёмного пункта), — сообщает ВК-сообщество «[ЕКБ] Екатеринбург».И всё же, даже эта история не так впечатляет, если помнить недавний случай, когда в металлолом сдали целый строительный кран.