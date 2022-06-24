Поход в гости к рецидивисту в Екатеринбурге обернулся поножовщиной

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Ранее судимый житель Екатеринбурга обвиняется в убийстве мужчины. Тело погибшего он несколько дней хранил в своей квартире. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.По версии следствия, 17 июня обвиняемый познакомился на улице с 39-летним мужчиной и пригласил его к себе в квартиру. Гость сам купил выпивку и закуску. В квартире обвиняемого на улице Войкова мужчины распивали спиртное, а вскоре хозяин потребовал гостя уйти. Однако из-за позднего времени тот попросил позволить остаться ему с ночевкой. Обвиняемый ответил категорическим отказом, из-за чего у мужчин произошел конфликт. В ходе ссоры злоумышленник вооружился ножом и нанес оппоненту несколько ударов. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.На протяжении восьми дней обвиняемый хранил тело убитого в своей квартире, а сам на время переселился к своей знакомой. Чтобы его тайна не раскрылась, он стал предпринимать меры по устранению специфического запаха: поливать тело химикатами и обкладывать его свежесорванной травой. Однако этих мер не хватило. Бдительные соседи почувствовали неладное и обратились в полицию.В УМВД по Екатеринбургу добавили, что после обнаружения погибшего, который находился в розыске как без вести пропавший, сотрудники установили личность владельца квартиры и задержали его. Им оказался мужчина 1957 года рождения, который шесть раз был судим за причинение вреда здоровью. Он уже дал признательные показания.В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечении в виде заключения под стражу.