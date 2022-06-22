На Урале экс-полицейский обвиняется в мошенничестве

– Теперь уже бывший сотрудник полиции, о котором идет речь, был уволен из органов внутренних дел. Подразделением собственной безопасности областного полицейского главка коллегам из следственных органов оказывалась всесторонняя поддержка в расследовании данного уголовного дела. Окончательную точку в этом деле поставит суд, – добавил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области осудят 36-летнего бывшего сотрудника полиции. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном с использование своего служебного положения. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.По версии следствия, летом 2019 года полицейский узнал, что одного из граждан возникли трудности в РЭО ГИБДД. Трудности были связаны с тем, что сотрудники подразделения стали проводить необходимую работу по исключению посреднических услуг при регистрации транспортных средств с целью снижения затрат граждан.Обвиняемый создал иллюзию, что сможет помочь гражданину возникшие у него с РЭО ГИБДД проблемы, но только за денежное вознаграждение. При этом он не влиял на работу РЭО ГИБДД, да и не собирался чем-либо помогать мужчине.Однако введенный в заблуждение потерпевший поверил сотруднику полиции и передал ему 50 тысяч рублей в качестве вознаграждения за обещанную помощь.Полицейского задержали в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ по Свердловской области. Следствие СКР собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу