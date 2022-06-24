Жительницу Екатеринбурга осудят за мошенничество на 41 миллион рублей
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом предстанет местная жительница. Она обвиняется в мошенническом хищении у 16 граждан свыше 41 миллиона рублей под видом получения займов.
По версии следствия, женщина, занимающаяся недвижимостью и имеющая репутацию успешного предпринимателя и добросовестного заемщика денежных средств, с 2016 по 2019 годы обращалась с просьбами в получении займов с выплатой процентов в качестве вознаграждения к своим знакомым. При этом возвращать займы она не собиралась.
За четыре года женщина причинила ущерб 16 пострадавшим на сумму более 41 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.
По версии следствия, женщина, занимающаяся недвижимостью и имеющая репутацию успешного предпринимателя и добросовестного заемщика денежных средств, с 2016 по 2019 годы обращалась с просьбами в получении займов с выплатой процентов в качестве вознаграждения к своим знакомым. При этом возвращать займы она не собиралась.
– В целях придания правомерного вида своим преступным действиям, а также создания у потерпевших ложного чувства уверенности в возврате денежных средств, злоумышленница писала расписки о получении денег либо частично выплачивала проценты за полученные займы, – рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
За четыре года женщина причинила ущерб 16 пострадавшим на сумму более 41 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.
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