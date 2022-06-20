В Екатеринбурге отправили в колонию экс-полицейских за изнасилование девушки в патрульной машине
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Трех бывших полицейских все же признали виновными в изнасиловании женщины в патрульной машине в Екатеринбурге и приговорили к лишению свободы. Это уже третий приговор в данной истории.
Как сообщает Е1.RU, Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Вадима Мустафина к 6 годам колонии общего режим, Вячеслава Тропина — к 5 годам и 6 месяцам, Андрея Бессарабова — к 5 годам.
Напомним, что преступление произошло еще в августе 2019 года. Как установило следствие, трое сотрудников ППС задержали 22-летнюю уроженку Казахстана, когда она проходила мимо сауны и направлялась в сторону автомобиля, где ее ждал приятель. Под предлогом проверки документов полицейские посадили девушку в служебный УАЗик, пригрозили задержанием из-за отсутствия паспорта и изнасиловали. Через два дня потерпевшая обратилась в полицию. Однако Вячеслав Тропин заявлял, что секс был по согласию.
Сначала Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил экс-полицейских к реальным срокам от 6 до 6,5 лет лишения свободы, однако в декабре 2020 года Свердловский областной суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение, которое в ноябре прошлого года завершилось оправдательным приговором «в связи с отсутствием в деяниях состава преступления». В феврале этого года суд отменил оправдательное решение и отправил дело на пересмотр.
Как сообщает Е1.RU, Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Вадима Мустафина к 6 годам колонии общего режим, Вячеслава Тропина — к 5 годам и 6 месяцам, Андрея Бессарабова — к 5 годам.
Напомним, что преступление произошло еще в августе 2019 года. Как установило следствие, трое сотрудников ППС задержали 22-летнюю уроженку Казахстана, когда она проходила мимо сауны и направлялась в сторону автомобиля, где ее ждал приятель. Под предлогом проверки документов полицейские посадили девушку в служебный УАЗик, пригрозили задержанием из-за отсутствия паспорта и изнасиловали. Через два дня потерпевшая обратилась в полицию. Однако Вячеслав Тропин заявлял, что секс был по согласию.
Сначала Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил экс-полицейских к реальным срокам от 6 до 6,5 лет лишения свободы, однако в декабре 2020 года Свердловский областной суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение, которое в ноябре прошлого года завершилось оправдательным приговором «в связи с отсутствием в деяниях состава преступления». В феврале этого года суд отменил оправдательное решение и отправил дело на пересмотр.
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