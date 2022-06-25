Жителя Серова задержали при попытке переброса телефонов в новолялинскую ИК-54
Криминал
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
Вчера, 24 июня, житель Серова попытался перебросить 5 сотовых телефонов в Новолялинскую колонию №54 с помощью самодельной пневмопушки. Однако сотрудники оперативного отдела уже были готовы к его появлению и задержали злоумышленника.
Задержанный гражданин и ранее предпринимал попытку перебросить запрещённые предметы в ИК-54, но тогда у него ничего не получилось.
«Его усовершенствованная пневмопушка, отдаленно напоминающая "панцерфауст" средних веков дала сбой – пять смартфонов попали в металлическое ограждение и были частично повреждены. Серовчанина задержали и передали полиции», – рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.
Задержанный гражданин и ранее предпринимал попытку перебросить запрещённые предметы в ИК-54, но тогда у него ничего не получилось.
«Его усовершенствованная пневмопушка, отдаленно напоминающая "панцерфауст" средних веков дала сбой – пять смартфонов попали в металлическое ограждение и были частично повреждены. Серовчанина задержали и передали полиции», – рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.
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