Жителя Серова задержали при попытке переброса телефонов в новолялинскую ИК-54

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 24 июня, житель Серова попытался перебросить 5 сотовых телефонов в Новолялинскую колонию №54 с помощью самодельной пневмопушки. Однако сотрудники оперативного отдела уже были готовы к его появлению и задержали злоумышленника.Задержанный гражданин и ранее предпринимал попытку перебросить запрещённые предметы в ИК-54, но тогда у него ничего не получилось.«Его усовершенствованная пневмопушка, отдаленно напоминающая "панцерфауст" средних веков дала сбой – пять смартфонов попали в металлическое ограждение и были частично повреждены. Серовчанина задержали и передали полиции», – рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.