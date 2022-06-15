В Екатеринбурге арестовали рецидивиста по обвинению в убийстве охранника

– Фигурант был задержан сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 во взаимодействии коллегами из городского УМВД. Ранее этот мужчина уже был судим за самовольное оставление части или места службы, повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, кражу и убийство. Задержанный свою вину признал и пояснил, что в ходе совместного распития алкоголя с погибшим произошёл словесный конфликт. По словам обвиняемого, после того, как он попросил у охранника сигарету и выкурил её, тот предъявил ему – то ли в шутку, то ли всерьёз – требование о необходимости заплатить за сигарету. Это разозлило обвиняемого, вследствие чего он нанёс оппоненту несколько ударов руками по голове, после чего направился домой, – добавил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге заключили под стражу рецидивиста, который обвиняется в убийстве охранника стройплощадки на улице Рассветная. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.Утром 11 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с признаками насильственной смерти на строительной площадке на улице Рассветная. Следственно-оперативная группа, прибыв на место, выяснила, что у погибшего имеется черепно-мозговая травма. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего).Погибшим оказался 50-летний мужчина, работавший в ЧОП и осуществляющий охрану строительного объекта. Обнаружил его другой охранник, прибывший сменить своего коллегу на посту.При исследовании местности, прилегающей к месту обнаружения тела, правоохранители обнаружили два сотовых телефона. Один из них не принадлежал потерпевшему. Осуществленные мероприятия позволили устранить владельца телефона – ранее судимого местного жителя. Он и стал главный подозреваемым в преступлении. Последующие следственные действия подтвердили причастность гражданина к содеянному.Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления. Он рассказал, что познакомился с потерпевшим и стал периодически приходить к нему в «сторожку» для распития спиртного. Так, в ночь на 9 июня он вновь пришел туда с той же целью. В ходе застолья между ними возник конфликт. В результате обвиняемый жестоко избил потерпевшего, а затем оттащил его к фундаменту строящегося объекта и оставил там. После этого он мужчина скрылся с места происшествия.Суд по ходатайству следователя СКР в отношении обвиняемого избрал мера пресечения в виде заключения под стражу.