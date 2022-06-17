В Красноуральске осудят мать погибшей от удара тока девочки
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Красноуральске перед судом предстанет местная жительница. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности своей маленькой дочери. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
По версии следствия, днем 6 апреля обвиняемая находилась в квартире по улице Пригородная со своей дочерью 2020 года рождения. Женщина знала, что электрическая проводка в помещении находится под напряжением, а также имеет неизолированные элементы в связи с отсутствием защитных коробок.
Женщина не ограничила свой дочери доступ к розетке. В результате малышка прикоснулась ладонью к оголенным элементам проводки, находящейся под напряжением, и получила электротравму, от которой погибла.
Обвиняемая признала вину в совершении преступления в полном объеме. Уголовное дело направлено в Красноуральский городской суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, днем 6 апреля обвиняемая находилась в квартире по улице Пригородная со своей дочерью 2020 года рождения. Женщина знала, что электрическая проводка в помещении находится под напряжением, а также имеет неизолированные элементы в связи с отсутствием защитных коробок.
Женщина не ограничила свой дочери доступ к розетке. В результате малышка прикоснулась ладонью к оголенным элементам проводки, находящейся под напряжением, и получила электротравму, от которой погибла.
Обвиняемая признала вину в совершении преступления в полном объеме. Уголовное дело направлено в Красноуральский городской суд для рассмотрения по существу.
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