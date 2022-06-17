Жителя Режа осудили за убийство знакомого

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Перед судом в Реже предстал 42-летний местный житель. Он признан виновным в убийстве знакомого.В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что в ночь на 28 июля прошлого года житель Режа распивал спиртное со знакомыми в гараже. В ходе застолья между ним и потерпевшим возник конфликт.После посиделок все разошлись по домам, а потерпевший остался в гараже, чтобы дальше употреблять алкоголь. Через два часа в гараж вернулся осужденный. Увидев знакомого, он попросил его налить спиртного, но получил отказ. Тогда злоумышленник нанес потерпевшему не менее 20 ударов ножом, а также не менее восьми ударов в область лица твердым тупым предметов.От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия. На следующий день хозяин гаража обнаружил убитого и сообщил об этом в полицию.Режевской городской суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.