Жителя Режа осудили за убийство знакомого
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Перед судом в Реже предстал 42-летний местный житель. Он признан виновным в убийстве знакомого.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что в ночь на 28 июля прошлого года житель Режа распивал спиртное со знакомыми в гараже. В ходе застолья между ним и потерпевшим возник конфликт.
После посиделок все разошлись по домам, а потерпевший остался в гараже, чтобы дальше употреблять алкоголь. Через два часа в гараж вернулся осужденный. Увидев знакомого, он попросил его налить спиртного, но получил отказ. Тогда злоумышленник нанес потерпевшему не менее 20 ударов ножом, а также не менее восьми ударов в область лица твердым тупым предметов.
От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия. На следующий день хозяин гаража обнаружил убитого и сообщил об этом в полицию.
Режевской городской суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что в ночь на 28 июля прошлого года житель Режа распивал спиртное со знакомыми в гараже. В ходе застолья между ним и потерпевшим возник конфликт.
После посиделок все разошлись по домам, а потерпевший остался в гараже, чтобы дальше употреблять алкоголь. Через два часа в гараж вернулся осужденный. Увидев знакомого, он попросил его налить спиртного, но получил отказ. Тогда злоумышленник нанес потерпевшему не менее 20 ударов ножом, а также не менее восьми ударов в область лица твердым тупым предметов.
От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия. На следующий день хозяин гаража обнаружил убитого и сообщил об этом в полицию.
Режевской городской суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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