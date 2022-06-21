Водителя автопоезда приговорили к трем годам колонии за смертельное ДТП на ЕКАД

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор водителю автопоезда, который отвлекся от наблюдения за дорогой и врезался в УАЗ. В результате ДТП погибли три человека.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, водитель автопоезда в составе седельного тягача с полуприцепом ехал днем 2 марта по левой полосе Екатеринбургской кольцевой автодороги со скоростью 50 км/ч. Во время движения он отвлекся от наблюдения за дорогой и врезался в движущийся впереди по его полосе УАЗ-3909. После столкновения УАЗ отбросило вперед и прижало к движущемуся перед ним автомобиль SHACMAN.В результате аварии на месте происшествия от полученных травм погибли два пассажира и водитель УАЗ-3909.Виновник ДТП признал вину в полном объеме, написал явку с повинной, раскаялся в содеянном, а также принес извинения родственникам погибших. Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев.