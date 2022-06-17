В Алапаевске осудят замдиректора муниципального учреждения за покушение на мошенничество

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Алапаевске осудят заместителя директора по экономике, финансам и праву муниципального учреждения. Он обвиняется в покушении на мошенничество. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, замдиректора узнал, что в производстве Арбитражного суда Свердловской области находится дело по иску муниципального учреждения к другому юрлицу о взыскании неустойки в размере свыше 564 тысяч рублей. Используя свое служебное положение и должностные полномочия, с декабря 2021 года по февраль 2022 года обвиняемый ввел в заблуждение исполнительного директора компании-контрагента. Он заявил ему, что обладает полномочиями, позволяющими снизить размер исковых требований.Обвиняемый изучил не вступившее в законную силу решение суда, которым исковые требования были удовлетворены частично. С компании-контрагента в пользу муниципального учреждения взыскана неустойка в размере более 93 тысяч рублей. Мужчина ввел сотрудника компании в заблуждение относительно предпринятых им действий по снижению размера взысканной неустойки, которые он в действительности не предпринимал. Также он потребовал передачи ему 100 тысяч рублей.Преступление не было доведено до конца, так как после передачи денег обвиняемого задержали сотрудники правоохранительных органов. Уголовное дело направлено в Алапаевский городской суд для рассмотрения по существу.