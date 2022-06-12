В уральской столице на Ботанике неизвестные избили молодого человека
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на Ботанике возле подъезда дома №11 на Тбилисском бульваре компания неизвестных напала на молодого человека. На видео опубликованным сообществом «Инцидент Екатеринбург» видно, что нападавшие целенаправленно следовали за юношей.
Подойдя со спины, они распылили парню в лицо баллончик. После чего набросились на него. Предположительно, у компании нападавших был нож. Он также попал на видео. По информации источника городского паблика, молодому человеку нанесли два ножевых ранения.
В УМВД по Екатеринбургу сообществу информацию о нападении подтвердили. Пострадавший обратился в отдел полиции №12. По факту произошедшего организована проверка.
«Все, кто располагает значимой информацией о данном событии, могут обращаться по телефону 356-42-12 или 102(02)», – подчеркнули в пресс-группе.
Подойдя со спины, они распылили парню в лицо баллончик. После чего набросились на него. Предположительно, у компании нападавших был нож. Он также попал на видео. По информации источника городского паблика, молодому человеку нанесли два ножевых ранения.
В УМВД по Екатеринбургу сообществу информацию о нападении подтвердили. Пострадавший обратился в отдел полиции №12. По факту произошедшего организована проверка.
«Все, кто располагает значимой информацией о данном событии, могут обращаться по телефону 356-42-12 или 102(02)», – подчеркнули в пресс-группе.
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