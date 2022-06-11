Бывшего главу Тунулымского ГО отправили в колонию строгого режима

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В городе Талица закончился суд по делу бывшего главы Тугулымского городского округа Сергея Селиванова. Чиновник признан виновным в получении взяток крупного размера.Следствием было установлено, что в начале 2016-го года Селиванов, тогда ещё занимавший пост главы города, потребовал от директора муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственное управление» платить ему ежемесячную дань. В последующим он таким образом обогатился на 2 миллиона рублей в виде денежных сумм и ценного имущества. Обогащение за счёт казённого учреждения продолжалось бы и дальше, если бы о сделке не узнали в силовых органах.Судья Талицкого районного суда посчитал предъявленные в процессе доказательства убедительными и признал экс-главу Тугулыма виновным по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере», а также по части 2 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления»). Чиновника-взяточника решено отправить на 8 с половиной лет в колонию строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере почти 20 миллионов рублей.