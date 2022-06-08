Свердловчанин застрелил мужчину из травматического пистолета
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Свердловской области 49-летнего местного жителя обвиняют в убийстве мужчины при помощи травматического пистолета. Об этом сообщили в СУ СКР по области.
По версии следствия, утром 7 июня обвиняемый во дворе дома в одном из поселков Нижней Туры поссорился с мужчиной 1976 года рождения. Тот просил обвиняемого отдать денежный долг другим людям. В ходе конфликта злоумышленник вооружился травматическим пистолетом, находившимся в его машине. Он произвел выстрелы в направлении своего оппонента.
В результате потерпевший получил пулевые ранения в области грудной клетки и шеи. Начальник пресс-службы свердовского главка МВД добавил, что обвиняемый сам позвонил в скорую помощь и сообщил о случившемся. К сожалению, до приезда медиков пострадавший скончался.
Отмечается, что мужчина официально владел травматическим пистолетом и регулярно проверялся по месту жительства уполномоченным полиции. Нарушений в хранении оружия обвиняемый не допускал.
По версии следствия, утром 7 июня обвиняемый во дворе дома в одном из поселков Нижней Туры поссорился с мужчиной 1976 года рождения. Тот просил обвиняемого отдать денежный долг другим людям. В ходе конфликта злоумышленник вооружился травматическим пистолетом, находившимся в его машине. Он произвел выстрелы в направлении своего оппонента.
В результате потерпевший получил пулевые ранения в области грудной клетки и шеи. Начальник пресс-службы свердовского главка МВД добавил, что обвиняемый сам позвонил в скорую помощь и сообщил о случившемся. К сожалению, до приезда медиков пострадавший скончался.
Отмечается, что мужчина официально владел травматическим пистолетом и регулярно проверялся по месту жительства уполномоченным полиции. Нарушений в хранении оружия обвиняемый не допускал.
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