Свердловчанин застрелил мужчину из травматического пистолета

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области 49-летнего местного жителя обвиняют в убийстве мужчины при помощи травматического пистолета. Об этом сообщили в СУ СКР по области.По версии следствия, утром 7 июня обвиняемый во дворе дома в одном из поселков Нижней Туры поссорился с мужчиной 1976 года рождения. Тот просил обвиняемого отдать денежный долг другим людям. В ходе конфликта злоумышленник вооружился травматическим пистолетом, находившимся в его машине. Он произвел выстрелы в направлении своего оппонента.В результате потерпевший получил пулевые ранения в области грудной клетки и шеи. Начальник пресс-службы свердовского главка МВД добавил, что обвиняемый сам позвонил в скорую помощь и сообщил о случившемся. К сожалению, до приезда медиков пострадавший скончался.Отмечается, что мужчина официально владел травматическим пистолетом и регулярно проверялся по месту жительства уполномоченным полиции. Нарушений в хранении оружия обвиняемый не допускал.