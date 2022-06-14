Уголовное дело о похищении человека и вымогательстве денег в Первоуральске направлено в суд

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Первоуральске перед судом предстанет 27-летний местный житель, работающий водителем-экспедитором. Он обвиняется в похищении человека и вымогательстве денег и машины. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По версии следствия, в июле прошлого года обвиняемый встретил знакомого на набережной Нижне-Шайтанского водохранилища Первоуральска. Он насильно поместил потерпевшего в свой автомобиль и увез в район городского кладбища.На кладбище злоумышленник пристегнул наручниками знакомого к металлическим воротам и стал требовать от него передачи общей знакомой автомобиля Лада-210740, а также 60 тысяч рублей.Когда потерпевший согласился выполнить незаконные требования, обвиняемый отстегнул наручники и отвез его обратно на набережную. Там мужчина передал свой автомобиль лицам, сопровождавшим похитителя.Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу.