Возле торгового центра в Первоуральске заметили автоподставщиков

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Подписчики общественной группы «Инцидент. Первоуральск» в соцсети «Вконтакте» предупредили сограждан о том, что в городе появились мошенники, которые орудуют на одной из оживлённых улиц. Их мошеннические действия заметили и даже засняли на камеру мобильного телефона возле торгового центра «Марс».Схема, по которой работают преступники, стара, как мир. Перед не слишком быстро едущей машиной выходит человек, а когда та притормаживает, чтобы не совершить наезда, ложится под неё, делая вид, что наезд-таки случился. Расчёт прост — автоподставщик и его подельники, обычно выступающие «свидетелями», надеются, что водитель не захочет связываться лишний раз с сотрудниками госавтоинспекции и рассчитается с «потерпевшим» на месте.Впрочем, в данном случае первоуральские автоподставщики не приняли во внимание развитие современных технологий. Мало того, что улица возле ТЦ «Марс» снабжена камерами видеонаблюдения, так ещё и в большинстве автомобилей установлены видеорегистраторы, запись с которых докажет, что никакого наезда не было, а «ДТП» было умышленно подстроено. И вот тогда мошенникам с большой дороги не придётся зарабатывать себе на хлеб — за подобный актёрский сценарий и гениальную актёрскую игру их вознаградят бесплатной тюремной баландой.