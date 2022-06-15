Росгвардейцы задержали в Каменске-Уральском подозреваемого в грабеже

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сотрудники Росгвардии задержали в Каменске-Уральском мужчину, который похитил деньги из кассы в магазине, угрожая продавщице ножом.Тревожный сигнал с магазина на улице Кирова в Каменске-Уральском поступил экипажу Росгвардии вчера поздно вечером. К прибывшим сотрудникам обратилась продавщица. Она рассказала, что в магазин зашел неизвестный мужчина и, угрожая ножом, похитил деньги из кассы. После этого злоумышленник скрылся.Вскоре другой наряд вневедомственной охраны, ориентированный на розыск и задержание грабителя, обнаружил мужчину, схожего по приметам, возле остановки на проспекте Победы. Росгвардейцы задержали его и доставили к месту происшествия. Потерпевшая опознала в задержанном грабителя.Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 44-летний мужчина. Он провел в местах лишения свободы порядка 23 лет. Мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.