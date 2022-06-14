В Екатеринбурге пенсионерку, удерживающую в квартире беременную девушку, отправят в психбольницу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в отношении местной жительницы, удерживающей в квартире беременную девушку-риелтора, применили принудительные меры медицинского характера. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуре.В марте прошлого года квартиру женщины 1960 года рождения посетила риелтор вместе с потенциальным покупателем жилища в одном из домов по улице Родонитовая. Через два дня пенсионерка обнаружила пропажу джинсов и предположила, что их похитили девушка-риелтор и молодой человек. Женщина позвонила риелтору и попросила вновь приехать к ней домой якобы для помощи в продаже ее квартиры.Беременная девушка приехала в квартиру пенсионерки, где та неожиданно закрыла входную дверь изнутри и забрала у гостьи телефон. Затем женщина вооружилась ножом и стала требовать возврата «похищенных» джинсов. Также она позвонила с телефона потерпевшей молодому человеку, который приезжал на осмотр квартиры. В телефонном разговоре она снова потребовала вернуть джинсы, а также угрожала ножом беременной девушке.Молодой человек предложил привезти деньги, ведь джинсы никто из них не похищал. Женщина также позвонила своему сыну, которому принадлежали брюки, а тот просил мать отпустить девушку. Вскоре сын женщины и супруг потерпевшей прибыли в квартиру. Благодаря им девушка смогла покинуть помещение.Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил женщине 1960 года рождения принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.