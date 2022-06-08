В частном доме в Верхней Пышме обнаружили нарколабораторию

– Изъятый наркотик задержанные хотели сбыть посредством закладок, но преступный умысел не смогли довести до конца, – отметили в МО МВД России «Верхнепышминский».

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме задержали двух мужчин, которые организовали нарколабораторию в частном доме. У подозреваемых изъяли 2,5 килограмма мефедрона.Как рассказали «Вечерним ведомостям» сообщили в МО МВД России «Верхнепышминский», задержанными оказались ранее не судимые двое братьев 1993 и 19997 годов рождения. Один из задержанных пояснил, что его брат работал курьеров на одной из площадок сети «Интернет», а также создал сайт, где в дальнейшем планировал сбывать наркотики. Он также предложил работать химиком по изготовлению наркотиков.Двое мужчин изучили на форумах в соцсетях, какое им необходимо оборудование, и как производить мефедрон. Они купили дом в Верхней Пышме и на втором этаже в одной из комнат оборудовали лабораторию. При задержании подозреваемых сотрудники полиции изъяли около 2,5 кг мефедронаВ отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 20 УК РФ и части 5 статьи 228.1 УК РФ.