Молодому екатеринбуржцу дали 11 лет «строгача» за убийство и угрозы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге завершился суд над 25-летним молодым человеком, который обвинялся в убийстве и в угрозах убийством. За эти деяния он на 11 лет отправится в исправительную колонию строгого режима.Подсудимого обвиняли в том, что он а октябре прошлого года во время конфликта с начальником начал угрожать убить его. Мужчина после этого решил не продолжать дискуссию, а ретироваться из подвального помещения, где проходило общение. И, как показали последующие события, оказался прав. Тем же вечером, на том же самом месте (подземное помещение дома на улице Советской) агрессивный молодой человек устроил пьянку со старшим приятелем. С ним у него тоже завязался конфликт, которыми одними угрозами не завершился. Обвиняемый схватился за нож и зарезал своего собутыльника.Доказательства, собранные следователями Следственного отдела СК РФ по Кировскому району города Екатеринбурга, убедили судью в виновности 25-летнего екатеринбуржца. На окончательный приговор повлияло и то обстоятельство, что молодой человек был уже судим ранее. Его прежние угрозы начальнику посчитали весомыми и реальными, тоже учли при вынесении приговора.