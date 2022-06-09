В Екатеринбурге перед судом предстанут два угонщика иномарок

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанут двое мужчин. Они обвиняются в угоне трех автомобилей: Kia, Hyundai и Mitsubishi. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, зимой в прошлом году два ранее судимых свердловчанина похитили три автомобиля марки Kia, Hyundai и Mitsubishi. Машины были оборудованы системой охранной сигнализации с частотной модуляцией, то есть с возможностью удаленного запуска двигателя и открытия-закрытия дверей при помощи пульта дистанционного управления.Злоумышленники с помощью алгоритмического код-граббера перехватывали радиосигнал, подаваемый собственником автомобиля в момент постановки его в режим охраны, и таким образом угоняли машины.Общий ущерб составил 2,1 миллиона рублей. Сотрудники полиции нашли два похищенных автомобиля и вернули их владельцам. Одну машину злоумышленники успели продать неустановленным лицам, после чего автомобиль разобрали и продали по запчастям.Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный Екатеринбурга для рассмотрения по существу.