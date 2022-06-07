В Екатеринбурге задержали ревдинца с «закладкой»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Гостя из Ревды подозревают в том, что он приехал в Екатеринбург за героином. Сегодня его задержали на территории микрорайона Эльмаш при попытке унести свертки с наркотиком.Задержание произошло на улице Ползунова после звонка в полицию местных жителей, которые сообщили о подозрительных людях, ищущих что-то во дворе одного жилого дома. По указанному адресу был направлен УАЗик патрульно-постовой службы. При виде этой служебной машины подозрительная троица разбежалась в разные стороны. Полицейские успели заметить, что один из них скинул что-то в траву. Через несколько минут там и были найдены свёртки с наркотой.Всю троицу — двух мужчин и женщину — поймали и доставили в отделение полиции №14. Но если против двух сложно что-то доказать, то вот ревдинец 1970-го года рождения, который и выкинул «закладку», пойдёт под суд. Сам он утверждает, что наркотик приобрел для личного употребления, но статья 228 УК в части 1 предполагает и такой случай, квалифицируя его, как незаконное хранение наркотических средств, — сообщает ВК-группа «Патрульный участок».